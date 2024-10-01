Жители Керчи отравились едой из суши-бара

О массовом отравлении жителей Керчи едой из доставки стало известно из социальных сетей. Следственным комитетом по республике Крым и Севастополю проводится проверка.

В минувшие выходные жители Керчи заказывали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились с идентичными симптомами в медицинские учреждения. В настоящее время всем гражданам оказывается квалифицированная помощь.

Следователями устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также легальность учреждения общественного питания.

Ход проверки находится на контроле руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева, сообщает пресс-служба следкома. Там уточнили, что в связи с отравлением взрослых и несовершеннолетних жителей Керчи в результате потребления еды из службы доставки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».