В сентябре из-за засухи в водохранилищах Крыма снизился уровень воды

Уровень воды в водохранилищах естественного стока в Крыму из-за засушливого периода в сентябре снизился по сравнению с августом на 1,3 млн куб.м до 113, 3 млн куб.м, сообщается на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Выпавшие в сентябре осадки носили кратковременный, ливневой и исключительно локальный характер: местами выпало по одному-два дождя, которые по количеству составили одну — две нормы, а местами продолжалась засуха. <...> Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 01 октября составил 113,327 млн куб. м, что на 11,336 млн куб.м меньше, чем месяц назад», — говорится в обзоре состояния рек Крыма за сентябрь 2024 года.

Отмечается, что на реках сохранялся режим глубокой осенней межени с низкими уровнями воды, характерными для этого времени года. Во время выпадения дождей колебание уровней воды на отдельных реках было в пределах 11 см, а на большинстве рек уровни воды постепенно понижались. В горных районах прошли сильные дожди и 19 сентября возобновился сток в верховье реки Черная, выше Чернореченского водохранилища.

11 июня в Госкомитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз) сообщали ТАСС, что запасы в водохранилищах позволят обеспечивать население региона питьевой водой более одного года.

По данным Госкомводхоза, на территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн кубометров: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн кубометров и восемь наливных, заполняемых из подземных источников, общим объемом 145,35 млн кубометров.