В Казачьей взорвали 250-килограммовую авиабомбу

Бомба была обнаружена в районе Казачьей бухты. Особенность трофейного боеприпаса состояла в том, что оказавшись в руках наших военных, они оснастили ее советским взрывателем и затем попытались использовать против фашистов. В буквальном смысле, атаковали врага его же оружием.

Транспортировать многокилограммовую находку было опасно. Потому саперы уничтожили ее на месте обнаружения, углубив в землю. Для защиты ближайших объектов проложили рвы, перенаправляющие энергию взрыва, сообщает пресс-служба ведомства.