Снова заговорили о памятнике Потемкину

О памятнике князю Григорию Потемкину Таврическому, который пытаются установить в Севастополе уже несколько лет, вспомнили в городском заксобрании.

На этот раз обсуждение данной темы инициировал избранный недавно председатель постоянного комитета Законодательного собрания по здравоохранению, социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин. Таким образом он продолжил дело депутата заксобрания двух предыдущих созывов Вячеслава Горелова, девять лет активно лоббировавшего установку памятника на территории Приморского бульвара.

А.Кулагин поднял забытую тему 30 сентября на заседании «круглого стола» с названием «Возрождение и развитие Новороссии — новых территорий Российской Федерации». Напомнив роль личности князя Потемкина в истории Российской империи, депутат сообщил, что памятник князю уже уже создан, и озвучил предложение по его установке.

— Попросим художников, чтобы сделали визуализацию, и мы все вместе посмотрим, обсудим с севастопольцами, где уместно расположить памятник Потемкину, — приводит слова А.Кулагина пресс-служба заксобрания.

Альтернатива — Северная сторона

О новом возможном месте установки памятника рассказал «Севастопольской газете» присутствовавший на «круглом столе» член Российского военно-исторического общества в Севастополе Дмитрий Серов.

— Вопрос с установкой не закрыт. Памятник отлит, но по известным причинам в Севастополь не доставлен, решение о месте его установки до сих пор не принято. Закладной камень все еще стоит на Приморском бульваре. Мы все очень хотим, чтобы справедливость в отношении увековечивания в Севастополе памяти о Потемкине восторжествовала. Я считаю, что насчет выбора места установки памятника должны быть проведены общественные обсуждения, и органы власти должны окончательно определиться. Возможно, это будет Северная сторона. Но это надо сделать! — считает Д.Серов.

Нужно отметить, что А.Кулагин избирался в заксобрание по округу на Северной стороне.

Напомним, что в июне 2015 года группа депутатов Госдумы России во главе с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым приехала в Севастополь для установки закладного камня на месте будущего памятника Григорию Потемкину. Однако против идеи установки 10-метрового памятника на Приморском бульваре (между Дворцом детского и юношеского творчества и зданием Аквариума) решительно выступили городские общественники. Даже организовали бурные обсуждения, результатом которых стали компромиссные предложения установить памятник не в столь знаковом для севастопольцев месте. В качестве альтернативы в итоге была предложена танцплощадка «Ивушка», но речь шла и о Северной стороне.

После этого о памятнике по ряду причин, в том числе финансовых, забыли.

Напомним, что автор памятника Потемкину — московский скульптор Николай Кузнецов-Муромский. Памятник выполнен из бронзы, его высота 4,8 метра, высота постамента — 6 метров. Последний, как предполагается, должен быть выполнен из гранита и напоминать «гром-камень» Медного всадника в Санкт-Петербурге.