С социальной помощью хорошо, но проблемы со стройками

Контрольно-Счетная палата провела мониторинг исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» за первое полугодие 2024 года. В документе указано, что объемы финансирования госпрограммы по нашему региону в этом году 19,3 млрд рублей, 95% — это средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение программы по состоянию на 1 июля составило 6,5 млрд рублей или 33,9% от общего объема бюджетных ассигнований. Наибольший уровень кассового исполнения пришелся на госпрограмму «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения» — 94,7% (или 436,8 млн рублей). Год назад к этому сроку было освоено 76,3% от плана. Наихудший показатель у программы «Развитие туризма» — 10,6 млн рублей от плана в 221,6 млн рублей. Это 4,4%!

В первом полугодии введено в эксплуатацию пять объектов: это 8-й этап трассы «Таврида»; три надземных пешеходных перехода на Камышовском шоссе и Мартыновский канализационный коллектор. Сроки сдачи всех этих объектов переносились с прошлых лет.

К концу года запланировано ввести еще 13 объектов. В их числе — транспортная развязка на Столетовском проспекте, подстанция скорой помощи на пр.Победы, детсад на ул.Вакуленчука, школа на ул.Верещагина, клуб в 1-м отделении Золотой балки, культурный центр в Казачьей.

Анализ данных позволил КСП сделать вывод, что по большинству объектов госпрограммы в Севастополе существует критический уровень риска несвоевременного ввода их в эксплуатацию.

Будем надеяться, что во втором полугодии строительство пойдет ударными темпами, а по развязке на Столетовском проспекте решатся судебные тяжбы с выкупом земли под гаражами.