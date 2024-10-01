Продавал чужую квартиру по поддельному паспорту

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего жителя Республики Крым. Он обвиняется в совершении двух попыток продать чужую квартиру в Севастополе без ведома собственника.

По версии следствия, в мае 2024 года мужчина договорился с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о тайной продаже квартиры на ул.Маринеско. Ее хозяин длительное время там не проживал, а находился в Терновке. Для реализации задуманного злоумышленники организовали изготовление поддельного паспорта на имя хозяина жилья и вклеили в него фотографию обвиняемого.

Используя сфальсифицированный документ, мужчина попытался продать квартиру жительнице Новосибирска, но та заподозрила его в мошенничестве, отказалась от сделки и обратилась в полицию.

После этого злоумышленник попытался заключить договор купли-продажи недвижимости с покупательницей из Севастополя. Его задержали сотрудники полиции в офисе нотариуса при попытке заключить сделку на 5,4 млн рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и использование заведомо поддельного паспорта гражданина с целью облегчить совершение другого преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.