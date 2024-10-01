На фестивале соревновались юные изобретатели, программисты, дизайнеры, робототехники

В школе «Экотех+» на выходных прошел Межрегиональный фестиваль юных изобретателей и технического творчества детей, в котором приняли участие больше 350 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 17 лет. Организовала мероприятие Малая Академия Наук при поддержке департамента образования Севастополя.

Поскольку фестиваль изначально позиционировался как семейный, ребята пришли вместе с родителями, сестрами, братьями, бабушками и дедушками. В школьных коридорах в эти выходные дни было шумно, многолюдно и жарко. Количество посетителей по состоянию на полдень второго дня серьезно превысило тысячу человек! Всем предлагали поучаствовать в мастер классах и проголосовать за понравившийся проект в конкурсе идей.

В рамках фестиваля были заявлены ХХ открытый региональный робототехнический турнир SevRoboFest, «Большая семейная игра», конкурс по моделированию городской среды, соревнования по подводной робототехнике ХакатоноМАНиЯ, турнир по фиджитал-футболу, а также ярмарка идей.

Экспозиции расположились на трех школьных этажах. Экспресс-пробежка по всем площадкам оказалась не легкой: все площадки стали центрами притяжения детей разного возраста. Разумеется, больше всего интересующихся было там, где можно поуправлять роботами.

Учащийся Малой Академии Наук Денис Выхристюк демонстрировал, как собранный им робот проходит полосу препятствий.

— Этого робота собрали и запрограммировали мы сами. У него есть разные датчики — определения цвета, расстояния и т.д. С их помощью он определяет, что ему делать и как двигаться, — рассказал юноша.

Другая группа ребят показывала любопытным своих роботов, среди которых были футболист, танцор и сумоист.

Безусловный интерес у ребят вызвал 3D-принтер, на котором наглядно демонстрировали, как изготовить необходимую деталь из PLA-пластика.

— Напечатать таким образом можно все, что угодно: от автодетали до различных предметов, используемых в быту, — рассказала волонтер МАН Александра Шурко.

На выставке идей были представлены авторские концепции преобразования общественных пространств. Среди проектов благоустройства — макеты многоуровневых парковок, идеи по переработке мусора и многое другое.

Алена Белова весьма артистично рассказывала о своем проекте благоустройства сквера по улице Яблочкова в Инкермане.

— Сквер по форме похож на листочек, поэтому мы сделали его природных оттенков. Необычности нашему скверу придают скамейки волнообразной формы, такие редко где можно увидеть. Мы также установили там беседку. Вечером она будет красиво подсвечиваться лампочками и гирляндами и послужит отличной фотозоной. Также в сквере запроектирована детская площадка из двух частей. В первой мы решили установить горку, качельку, лазалку и небольшие пеньки для малышей. Во второй части будет зона отдыха, где также будут качели, но для детей и взрослых.

По мнению девочки, в спроектированном сквере должно быть много растений, начиная от цветущего чубушника до туй и кипарисов, ясеня и липы. Чтобы разнообразить сквер ярким фиолетовым оттенком будущие архитекторы и ландшафтные дизайнеры придумали высадить там кусты сирени.

В спортзале оказалось не менее интересно: там полным ходом шла «Большая семейная игра». Вот уж где каждый участник чувствовал локоть друга и болел за командный результат!

Еще одно семейное изобретение поджидало участников фестиваля в школьном дворе. Пройти мимо авторского легкого автомобиля высокой проходимости для езды по бездорожью класса баги было невозможно: его буквально облепила ребятня.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор МАН Сергей Пасеин, конструкция еще будет дорабатываться, с перспективой через год-два стать очередным интересным научным проектом.