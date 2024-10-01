Есть вопросы по уборке остановочных комплексов

За чистоту и порядок на остановочных комплексах отвечать некому. Тему обсудили 1 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Особенно остро вопрос санитарного состояния остановочных комплексов стоит на транспортном узле на 5-м километре Балаклавского шоссе.

На это, в частности, указал своему заместителю Павлу Иено глава города. В ответ тот попытался объяснить, что все определяется распределением полномочий: площадка частично принадлежит «СевАвтодору», эксплуатирует ее ГУПС «Севэлектроавтотранс», плюс остановки принадлежат частной компании, которая их восстанавливала.

– Там находится диспетчерский узел «Севэлектроавтотранс», который должен следить за чистотой и оперативно сообщать диспетчеру «СевАвтодор», – сказал П.Иено.

Глава города перебил его, указав, что, по его данным, окружающий бизнес активно помогает превращать остановки в свинарники.

– Товарищи ларечники пусть либо сами подключаются и вместе с БГС выясняют, кто куда мусор таскает. Люди такого не могут сделать, это все из ларьков вытаскивается. Поэтому пусть они либо определяют точки накопления мусора, либо начнем каждый ларек проверять на предмет его законности там нахождения, – отреагировал М.Развожаев.

Он также констатировал, что выяснения, кто за что ответственен в таких случаях ни к чему не приводит.

– Павел Александрович, за пятый километр ты лично отвечаешь! – изменил тон губернатор, поручив скоординировать все службы так, чтобы был результат.