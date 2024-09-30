Вторую годовщину воссоединения отметят автопробегами, концертами и выставкии

Вторую годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией регионы отметят во всех субъектах страны.

Пройдут концерты, автопробеги, фотовыставки, школьные уроки, на которых ученикам расскажут о Новороссии и ее истории, сообщает ТАСС.

Автопробеги и выставки

В Запорожской области вторую годовщину воссоединения с Россией отметят автопробегом Мелитополь — Бердянск. Автомобили будут украшены флагами России, Запорожской области и регионов-шефов. Кроме того, в Мелитополе пройдет праздничный концерт с участием артистов со всей Запорожской области. По всему городу активисты будут раздавать государственную символику Российской Федерации.

В Бердянске власти проведут праздничное шествие, после которого участники возложат цветы к памятнику русскому солдату. Кроме того, активисты развернут полотно с изображением президента России Владимира Путина.

В ДНР праздничные мероприятия начались в субботу. В Донецке прошли спортивные соревнования учеников 9-11-х классов и футбольный матч среди студентов. Кроме того, на мемориале «Саур-Могила» состоялась присяга юнармейцев. Торжества продолжатся автопробегом, молодежным форумом, выступлениями артистов.

Во вторую годовщину воссоединения ЛНР с Россией в регионе проведут десятки мероприятий: велопробеги, спортивные соревнования, фестивали, выставки картин, круглые столы. Ученики одной из луганских школ на пришкольной территории нарисуют флаги 89 субъектов РФ, объединив их в сердце в цветах российского флага, а участники регионального отделения Движения первых создадут новый тематический мурал, символизирующий единство и сплоченность новых регионов с Россией.

В Херсонской области, как рассказали ТАСС в министерстве молодежной политики региона, День воссоединения отметят концертами, маршем «Герои Новороссии». Предполагается, что активисты Движения первых при поддержке регионального отделения ОНФ пройдут по улицам Григорьевки с портретами жителей, которые отдали свои жизни за право области войти в состав России. Фонд «Защитники Отечества» в честь праздника заложит в Геническе капсулу времени с посланием для молодежи Херсонской области, а в центральном парке города весь день будут работать площадки с различными мастер-классами. Также для жителей развернут гастрономические и ремесленные точки, а в концертной программе примут участие артисты из Москвы.

В Крыму и Севастополе

Праздник отметят и в Крыму. Как сообщает радиотелевизионный передающий центр Крыма, 30 сентября симферопольская телебашня окрасится цветами российского триколора и государственной символики новых регионов. На медиафасаде появится бегущая строка: «Вместе навсегда! Россия, Новороссия, Донбасс». Подсветка будет работать с 21.00 до 23.00.

В Севастополе в этот день пройдет встреча с участниками СВО. Они поделятся своими историями, расскажут о причинах и значении возвращения земель в состав России. В рамках мероприятия состоится просветительский кинопоказ фильма «ДНК России. Вернувшиеся территории».

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября В.Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

28 сентября 2023 года В.Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.