Школа бокса закупила инвентарь после вмешательства прокуратуры

В школе олимпийского резерва не хватало гантелей, скакалок, матов-протекторов, теннисных мячей и спортивной формы на всех учеников.

Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила исполнение требований законодательства о физической культуре и спорте в деятельности ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу». Установлено, что на базе спортивной школы отсутствовало достаточное количество гантелей, настенных матов-протекторов, теннисных мячей, скакалок и другого спортивного инвентаря. Также спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование, не соответствовала реальному количеству обучающихся.

Прокурор района внес директору спортивной школы представление об устранении выявленных нарушений. Управление спорта города Севастополя нашло средства на оснащение спортшколы, но выделенной суммы хватило для приобретения только части необходимой экипировки спортсменов. В этой связи прокурор района через суд потребовал от управления произвести дополнительное финансирование для полного обеспечения спортсменов экипировкой из расчета, установленного действующим законодательством, а на школу — произвести закупки.

Иск прокурора удовлетворен, недостающая экипировка для обучающихся в Спортивной школе олимпийского резерва №4 по боксу приобретена. В общей сложности по всем мерам прокурорского реагирования для нужд образовательного учреждения произведены закупки на сумму 11,5 млн рублей.

«Права учащихся спортивной школы по боксу восстановлены», сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.