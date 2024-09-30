Севастополь не участвует в общероссийской тренировке систем оповещения

В связи с особым режимом безопасности отменены дополнительные тренировки системы оповещения населения. В Севастополе все тревоги настоящие.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности Севастополя, в общероссийской тренировке систем оповещения, которую намечено провести в среду, 2 октября, город участвовать не будет: «Система находится в исправном состоянии, готова к выполнению своих задач. Ее работоспособность регулярно проверяется во время воздушных тревог».