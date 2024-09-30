Приступили к монтажу последней плети глубоководного выпуска

Вторую и последнюю плеть глубоководного выпуска, входящего в состав очистных сооружений «Южные», затопили в Голубой бухте, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Под глубоководным выпуском понимается труба диаметром в полтора метра, общей протяженностью 1780 метров. Последнюю часть трубы доставили в Голубую бухту из бухты Казачей, на берегу которой велся их монтаж. Плеть соединили под водой с уже погруженной ранее плетью.

Запустить глубоководный выпуск очистных планируют в середине ноября, сообщил глава города Михаил Развожаев. Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС «Южные» будут запускаться поэтапно, что уже до конца 2024 года выброс очищенных вод будет на нормативном расстоянии от берега, что должно существенно улучшить экологию бухты.

«Создание глубоководного выпуска — кропотливый и технологически сложный процесс. Процесс погружения плети обеспечивали 12 понтонных платформ, 11 единиц флота, 43 человека работали на поверхности и еще 17 водолазов — на глубине, — рассказал губернатор. Стыкуют вторую часть трубы длиной 996 м с первой частью глубоководного выпуска, ранее затопленного в Голубой бухте.

В результате, сточные воды из города будут очищаться на КОС, затем по коллектору через береговую камеру и глубоководный выпуск они будут выбрасываться далеко и глубоко в море.

«На конце выпуска, на глубине 70 метров будет установлен рассеивающий оголовок, который будет рассеивать очищенные стоки в море. Такая технология и удаленность от берега полностью исключает причинение вреда экологи», — сообщил генеральный директор компании «ТрансСтройИндустрия» Антон Макуховский.

Проект КОС «Южные» включает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки, с возможностью увеличения до 160 тысяч, сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды в Голубой бухте и глубоководного выпуска.