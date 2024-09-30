Многодетная домохозяйка была частью наркосети

В Севастополе полиция расследует уголовное дело о покушении на сбыт «синтетики» в крупном размере и легализации более двух миллионов рублей, полученных от наркобизнеса.

По версии следствия, 31-летняя многодетная домохозяйка нашла в теневом сегменте интернета работу закладчицей подпольного наркомаркета. Следуя указаниям анонимных кураторов, женщина должна была забирать из тайников партии синтетических наркотиков, расфасованных на разовые дозы, хранить их в безопасном месте и сбывать на территории Севастополя и Республики Крым. Ей полагалась оплата за каждую проданную дозу.

Закладчица была задержана весной 2024 года. Во время обследования, проведенного по месту ее проживания, полицейские обнаружили и изъяли свыше 45 граммов «синтетики», находившейся в 109 полимерных свертках, сотовые телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Следователи установили причастность женщины к легализации дохода от наркоторговли. Полученную от сбыта наркотиков криптовалюту она конвертировала с помощью обменных онлайн-сервисов в рубли, а затем переводила на принадлежащие ей электронные кошельки и полученные обманом банковские карты своей знакомой. Таким образом злоумышленнице удалось легализовать более 2,1 млн рублей.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». В настоящее время предварительное расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.