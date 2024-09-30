Браконьеры ушли от погони

Во время одного из рейдов охотнадзора в районе села Хмельницкое был зафиксирован выстрел. Прибыв на место, инспекторы обнаружили на обочине дороги припаркованный автомобиль, рядом стоял мужчина. Увидев сотрудников охотнадзора, он положил на заднее сиденье предмет, похожий на ружье, и вместе с водителем скрылся с места происшествия в направлении Терновки. Несмотря на усилия сотрудников охотнадзора, догнать преступников не удалось, говорится в сообщении Севприроднадзора.

В поле, рядом с местом, где стоял автомобиль, была обнаружена застреленная самка благородного оленя. Ущерб от незаконной охоты составил 350 тысяч рублей. Материалы о незаконной охоте, которая привела к причинению особо крупного ущерба, были направлены Севприроднадзором в ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя.

Это уже второй случай незаконной охоты, зафиксированный сотрудниками отдела охотнадзора за последнее время. Ранее в ОМВД России по Балаклавскому району были направлены материалы по факту незаконной охоты на кабана у села Подгорное.

На всей территории Севастополя любая охота запрещена.