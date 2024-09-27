Заправлял личный автомобиль корпоративным бензином

Несостоявшийся работник обнаружил, что забыл сдать топливную карту работодателю, и решил воспользоваться такой «удачей».

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, подозреваемого в краже денежных средств с топливной карты.

Как было установлено, 39-летний местный житель пытался устроится на работу водителем самосвала. Однако по окончании стажировки, руководство компании трудоустраивать мужчину не стало.

Через некоторое время тот обнаружил корпоративную топливную карту, которую забыл вернуть фирме. На протяжении четырех месяцев мужчина расплачивался картой, заправляя личный автомобиль.

Спустя четыре месяца в фирме при проведении бухгалтерского учета обнаружили недостачу в 95 тысяч рублей. Запросили выписку транзакций по топливным картам на заправке и выявили причину недостачи. Руководство компании обратилось в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.