Выставку посвятили 170-летию начала первой обороны Севастополя

Историческую выставку торжественно открыли в ретрокинотеатре «Украина» и приурочили к 170-летию начала обороны Севастополя 1854–1855 гг.

Экспозицию составили из материалов фондовой коллекции Музея обороны Севастополя.

Выставку отнесли к патриотическим мероприятиям, о чем на открытии сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Автор выставки, заведующая отделом «История Крымской войны 1853-1856 гг.» Екатерина Малиновская отметила, что сохранение исторической памяти событий обороны 1854–1855 гг. – процесс сложный и многокомпонентный.

В экспозиции представлены документы, информационные стенды, экспонаты из фондов музея, в том числе флаги и награды.

Выставку можно посетить до 19 января 2025 года.