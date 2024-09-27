Угнал грузовик на виду у полицейских

Сотрудниками ОМВД России по Балаклавскому району завершено дознание по уголовному делу по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», возбужденному в отношении 42-летнего местного жителя.

Во время патрулирования инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Porter II для проверки. Выяснив, что за рулем грузовичка гражданин Италии, полицейские пригласили его в служебный автомобиль для проверки документов, чтобы удостовериться в законности нахождения на территории Российской Федерации.

Иностранец оставил ключи в замке зажигания. После нескольких минут общения с сотрудниками полиции водитель заметил, что оставленный им грузовик отъезжает.

Полицейские включили сирену и начали преследование. Но на неоднократные требования об остановке, неизвестный угонщик грузовика не реагировал и выполнял опасные маневры на дороге.

Заблокировать автомобиль удалось с помощью второго патрульного автомобиля. Как оказалось за рулем угнанного грузовика находился пьяный мужчина.

Задержанный рассказал, что пил водку и пиво, отправился с ночевкой в кемпинг на Мангуп. Ожидая рейсовый автобус, он увидел припаркованные неподалеку полицейский автомобиль и фургон. Не заметив водителя в грузовике, мужчина решил на нем добраться к месту назначения.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.