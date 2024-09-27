Шпионы передавали координаты для ракетных ударов

УФСБ России по Республике Крым и Севастополя задержаны два агента украинских спецслужб, собиравшие и передававшие сведения о российских военных объектах иностранной стороне.

Один из задержанных — 45-летний крымчанин. Он позвонил на телефон «горячей линии» Службы безопасности Украины и предложил сообщить географические координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он осуществил пересылку украинскому куратору других сведений, связанных с перемещением воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции, а также полученных им данных об объекте оборонно-промышленного комплекса.

Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов.

Еще один задержанный — 43-летний иностранец при помощи интернет-мессенджера связался с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и предложил содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Мужчина собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ, для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена в форме шпионажа» и «Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации, то есть шпионаж». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.