Севастопольские скалолазы победили на Кубке России

Наши спортсмены стали победителями Кубка России по альпинизму в скальном классе, сообщается на сайте Федерации скалолазания Севастополя.

В 2024 году севастопольские спортсмены добились небывалых результатов, пройдя все пять этапов Кубка в пяти регионах РФ: в Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Красноярском крае, Иркутской области и Северной Осетии. На всех пяти этапах наши спортсмены становились призерами.

Заключительный этап завершился в конце сентября в Кабардино-Балкарии, где соревновались 25 команд из разных регионов России.

Заслуженный результат севастопольцев — первые места на Кубке России по альпинизму как в мужском, так и в женском зачете. Среди мужчин лучшими были Павел Левин и Константин Комаров, среди женщин — Мария Звягина и Елена Левина.

Все наши участники выполнили нормативные требования для присвоения им спортивного звания «Мастер спорта России».

Ребята являются воспитанниками севастопольской спортшколы №7, они — члены спортивной сборной команды Севастополя по альпинизму.