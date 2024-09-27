На Салоне изобретений «Новое время» показали разработки «Народного ОПК»

Среди более 200 изобретений, представленных в 2024 году на ХX Международном Салоне изобретений и новых технологий «Новое время», в этом году главный акцент сделан на «Народный оборонно-промышленный комплекс г.Севастополя».

Невзирая на сложность обстановки, Салону удалось сохранить международный статус, правда, по словам генерального менеджера Владимира Куликова, в этом году число других стран -участников серьезно снизилось, с более 40 в прежние годы до около 10, да и то некоторые из них представлены в заочном режиме. В их числе Азербайджан, китайское общество в Тайвани, Казахстан, Босния и Герцеговина, Сербия.

– Особенность нынешнего Салона – в том, что центральное место занимают стенды так называемого народного ОПК. Это значит, что севастопольцы уже два года изобретают технические средства для фронта, и одна из задач Салона – показать этих ребят и их достижения, – рассказал В.Куликов.

«Ариша»

Уже перед входом на выставку посетителей встречает транспортно – эвакуационная платформа с условным названием «Ариша».

Разработчик платформы инженер Севастопольского государственного университета Богдан Репинский рассказал, что платформа может использоваться как в военных, так и в гражданских целях, а ее главная особенность – съемность и заменяемость модулей и наличие так называемой «ломающейся» рамы, благодаря чему разработчикам удалось избавиться от подвески, уменьшить стоимость и вес конструкции, увеличить проходимость.

– Данная сборка имеет усиленную раму и плоское днище, конструкция включает ручки и места для крепления пассажирских ремней. При изготовлении платформы использованы самые бюджетные материалы, о чем попросили ребята с фронта. Это оцинкованная 2-х миллиметровая сталь, которая применена, как каркас для кевлавровых пластин, – рассказал «Севастопольской газете» о представляемом изделии Б.Репинский.

Тренажер для реабилитации

Саратовский разработчики придумали тренажер для реабилитации после контузии, инсультов, инфарктов. Работать предлагается с цветовыми метками, выведенными на экран монитора в форме различных заданий, которые необходимо решать. Аппарат помогает создавать новые нейронные связи для реабилитации, дает возможность физически развиваться и развивать когнитивные способности. Еще одно возможное использование – аппарата – улучшение спортивных результатов.

Беспилотные и безэкипажные

Заметное место среди экспонатов занимают беспилотники, Кирилл Грицай, представляющий АНО «МореАгроБиотех», рассказал об одной такой разработке.

– Наш БПЛА имеет грузоподъемность до 3-3,5 килограмм, он может преодолевать расстояние до 40 км, при отсутствии помех. На этой модели у нас стоят свои винты и свой летный контроллер, все остальное, к сожалению, пока закупается в Китае, – рассказал К.Грицай.

В очередной раз в рамках Салона представлен безэкипажный катер «Сарган», предназначенный для экстремального определения характеристик ходкости, управляемости, остойчивости, отработки восстановления нормального положения после опрокидывания и др..

– Масштабная модель предназначена для волнения в водоеме 3 балла, но может ходить и при гораздо большем волнении. Аппарат имеет оригинальные обводы корпуса, большой отсек для размещения полезной нагрузки вместит 15-16 кг груза. Полномасшабный аппарат может иметь пяти- или, скажем, шестикратные размеры. Преимущество данной модели – в ее самоходности, что сразу снижает стоимость эксплуатации, – рассказал главный конструктор «Саргана», доцент СевГУ Игорь Свириденко.

Капитан 2 ранга Алексей Кириченко из Черноморского высшего Военно-Морского училища им.П.С.Нахимова охотно рассказывает о представленной системе в сфере пожаробезопасности.

– Эта система позволяет за счет изменения скорости нарастания давления получать данные о скорости распространения пожара, его площади и времени до самотушения. Это гужно, чтобы определить, какие средства можно использовать, чтобы справиться с пожаром в кратчайшее время. Аппарат может использоваться не только для плавсредств, но и для любого замкнутого пространства, в том числе поезда, – рассказал А.Кириченко.

По его словам, разработка одобрена и подтверждена в ЦКБ «Рубин», а сам проект частично уже реализуется.

От биотехнологий до информатики

Малая Академия наук Севастополя, отмечающая в этом году свое 60-летие, – постоянный участник Салона «Новое время» с 2004 года. В этом году на суд жюри представлено 28 работ по различным направлениям: от биотехнологий до конструирования и информатики.

По результатам их оценивания планируется отобрать работы на Всероссийские и международные конкурсы.

Девятиклассник Данила Лапшинов впервые представил действующую модель беспилотного летательного аппарата — самолета своей конструкции, настоящий прототип которого может перевозить грузы весом до 50 килограммов. Говорит, что уже проводил испытания модели. Назначение такого БПЛА – перевозить груз в труднодоступные точки, в помощь пожарным и военным.

Святослава Мороз предлагает способ оценки влияния нефтяного загрязнения на показатели средиземноморской мидии.

– Данные, которые мы получаем в ходе исследования, можно применить при оценке состояния экологической среды. Наш способ в три раза дешевле и точнее, по сравнению с существующими, – рассказала девушка.

Новый проект Дмитрия Наконечного касается предсказания направления движения циклонов.

– Я обучил нейросеть обнаруживать центр циклона и с помощью учета физических сил определять его дальнейшую траекторию, с учетом того, что на циклон действуют сила Кориолиса и центростремительная сила. Нейросеть я обучал на снимках циклонов, полученных со спутников, для чего был разработан математический алгоритм для точного обнаружения центра циклона, – рассказал Д.Наконечный.

Роман Борисенко представил свою работу в области физической химии, касающийся агрегации фуллерена С60 в водном растворе.

– Использование соединений этой макромолекулы связано в том числе с медициной, нанотехнологиями и материаловедением. Дальнейшее изучение позволит создавать более эффективные лекарственные препараты на ее основе, – постарался до предела упростить объяснение Р.Наконечный.

Айтишник Никита Аксютин разработал несколько сайтов для Центра «Альтаир», используя новостную, образовательную платформы и иные ресурсы, что позволит создавать и сохранять огромную базу данных МАН.

Осталось сообщить, что Салон будет работать три дня, а 28 сентября жюри подведет итоги и назовет имена победителей.