Морской регистр выдал документы на новую «комету»

Судно построено в технологическом взаимодействии судостроительных предприятий «ССЗ «Вымпел» и «СЗ «Море». Проект разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им.Алексеева на основе предыдущих проектов СПК «Комета», «Колхида», «Катран», сообщила пресс-служба Российского морского регистра судоходства.

«СПК нового поколения вмещает до 120 пассажиров, способно развивать скорость до 35 узлов (65 км/ч) и сможет удаляться от места убежища на расстояние до 50 миль. Длина судна составляет 35,2 м; ширина — 10,4 м; водоизмещение — 74 т; осадка — 3,4 м; экипаж — пять человек; мощность двигателей — 2х1066 кВт. Судно будет осуществлять пассажирские перевозки в прибрежных районах Черного моря», — говорится в сообщении.

Выдаче документов Регистра предшествовал полный объем швартовных, ходовых и приемо-сдаточных испытаний, в процессе которых специалистами подразделения были проверены мореходные качества судна, его оборудование и системы. Все системы отработали штатно, судно полностью готово к выходу на маршрут. Эксплуатироваться объект будет также под техническим наблюдением специалистов подразделения РС в Севастополе.

Судно названо в честь летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, пилота космического корабля «Восток-4» и командира «Союза-14» с позывным «Беркут» Павла Романовича Поповича. Внутри судна размещен стенд с биографией и фотографиями, отражающими памятные моменты жизни космонавта.