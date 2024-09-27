Мальков форели будут вакцинировать

Как пояснил специалист, рыбы в хозяйствах часто подвержены бактериальным и паразитарным заболеваниям. Рыбу лечат после того, как она уже заболела. Лечение проходит путем смешивания антибиотиков с едой во время кормления.

«На стадии малька, когда рыба переходит с инкубатора в бассейн, мы вакцинируем иммерсионным способом. Заливается определенное количество вакцины в воду, таким образом рыба переболевает и, когда она идет в море и подрастает до товарного размера, уже не болеет. Это один из инновационных методов. В частности, он хорош тем, что лекарства быстро выводятся из тела. Если давать лекарство уже заболевшей рыбе, антибиотики выводятся дольше. А продукт должен поступать на реализацию чистым, в организме рыбы не должно быть никаких антибиотиков на момент продажи», — сказал Н.Семуков.

Он отметил, что специалисты хозяйства уже проводят погружную вакцинацию мальков вакциной ErVak по заказу хозяйств из других регионов. В скором времени этот процесс будут применять для рыб, которых выращивают и реализуют на территории Республики Крым.