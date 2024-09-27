Лишился автомобиля из-за чужих долгов

Житель Белогорска купил автомобиль у земляка, но не проверил, что транспортное средство было под арестом из-за миллионных штрафов за нарушения ПДД прежним владельцем.

Водитель из Белогорска неоднократно нарушал правила дорожного движения, на протяжении длительного времени «забывал» оплачивать штрафы ГИБДД и в итоге накопил задолженность перед государством 989 тысяч рублей.

Так как погашать долг в добровольном порядке мужчина не спешил, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Белогорскому району ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении мужчины 754 исполнительных производства, впоследствии объединенных.

К требованию сотрудника органов принудительного исполнения должник отнесся без надлежащего внимания внимания, поэтому его банковские счета арестовали, наложили запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем и ограничили в праве выезда за границу.

Зная об этом, мужчина все же решил продать свое транспортное средство другому жителю Белогорска. Покупатель не спешил переоформлять необходимые документы, о чем впоследствии пожалел.

Во время рейда автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и вызвали судебного пристава-исполнителя. Тот составил акт описи и ареста автомобиля. Находившийся за рулем покупатель был предупрежден, что арестованное транспортное средство будет оценено и реализовано в счет погашения долга предыдущего владельца, но заявил, что чужую задолженность погашать не намерен.

Автомобиль изъяли и в дальнейшем реализуют в принудительном порядке, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.