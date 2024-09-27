Дорогу в Казачью в этом году строить не начнут

Это следует из отчета мониторинга исполнения в Севастополе в первом полугодии госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Отчет составлен Контрольно-счетной палатой города. В документе, в частности, говорится, об уменьшении субсидии по обеспечению мероприятий госпрограммы, в значительной степени коснувшееся строительства и реконструкции автомобильных дорог города Севастополя. В целом, уменьшение составило 3,36 млрд рублей или в 1,9 раза относительно первоначальных объемов, утвержденных на данные цели в 2024 году.

Изменение объясняется уменьшением финансирования по объекту «Строительство и реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь-порт Камышовая бухта-бухта Казачья».

В отчете справочно поясняется, что по данному объекту на начало текущего года объем финансирования был предусмотрен в сумме 3,06 млрд рублей, однако после внесения изменений финансирование в 2024 году не предусмотрено вовсе.

Напомним, что в апреле 2023 года между правительством Севастополя и Минстроем России было заключено дополнительное соглашение о предоставлении федеральным бюджетом субсидии на реализацию мероприятий дорожного хозяйства в 2023-2025 гг. Соглашение предусматривает сокращение расходов федерального бюджета 2024-2025 годов в общей сумме 2,8 млрд рублей путем уменьшения финансирования по мероприятию программы «Строительство и реконструкция региональной автодороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья. Тогда же было сообщено о корректировке, которая предусматривает возвращение средств в полном объеме на 2027 год.