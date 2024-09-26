СевГУ открывает лабораторию программы «Энерджинет»

С 1 октября в Севастопольском государственном университете начинает работу научно-образовательная лаборатория Energynet.LAB, которая станет частью международной сети инновационных лабораторий в сфере интеллектуальной распределенной энергетики.

Energynet.LAB — это международная сеть инновационных научно-образовательных лабораторий, целью которой является распространение и внедрение новых знаний, технологий и практик в сфере интеллектуальной распределенной энергетики.

«Открытие подобных лабораторий в энергетических структурных подразделениях ведущих вузов страны отражает актуальность развития этой области и подготовки высококвалифицированных специалистов», — сообщила пресс-служба университета.

Лаборатория СевГУ будет оснащена современным программным обеспечением для моделирования энергетических объектов, интеллектуальным коммутационным оборудованием и обеспечит комфортную среду для работы студентов, рассказал заведующий кафедрой «Энергетические системы и комплексы традиционных и возобновляемых источников» Института ядерной энергии и промышленности (ИЯЭиП) СевГУ Владимир Губин.

Новые компетенции для инженеров-электроэнергетиков

Параллельно с открытием лаборатории в ИЯЭиП СевГУ проходит отбор студентов на сетевую программу повышения квалификации «Энерджинет», реализуемую по инициативе Национальной технологической инициативы. Эта дополнительная программа позволяет инженерам-электроэнергетикам получить компетенции в области моделирования интеллектуальных энергетических сетей.

«Ребята здесь разрабатывают мероприятия по оптимизации режимов и повышению эффективности работы распределенных интеллектуальных энергетических систем при сохранении базовых тарифов. То есть потребитель начинает жить лучше, надёжность повышается, снижаются риски аварий, но при этом стоимость электроэнергии не повышается. Это такие уникальные компетенции, мы готовим инженера будущего. Диплом этой программы — это входной билет в одну из крупных энергетических компаний», — отметил В.Губин.

Отбор участников и формат обучения

В программе участвуют российские и казахстанские вузы. В СевГУ на обучение по сетевой программе поступило более 50 заявок от бакалавров четвертого курса, выпускников и магистрантов первого курса различных направлений подготовки.

Занятия будут проводиться ведущими экспертами в энергетике как в онлайн-режиме, так и на базе СевГУ. Программа длится с октября по май, по итогам студенты защищают выпускной проект и получают диплом государственного образца о повышении квалификации.

В этом году в ИЯЭиП СевГУ также прошел очередной набор на магистерскую программу по электроэнергетике и электротехнике.

«Мы набрали очень успешно 17 магистрантов. <...> Это не только выпускники нашего вуза и не только электроэнергетики по специальности, то есть мы собрали очень активную команду интересных ребят», — поделился В.Губин.