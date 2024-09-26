Почтовую марку торжественно гасили с помощью дрона и бионического робота

Марка, посвященная беспилотным авиационным системам, вышла в почтовое обращение 24 сентября. Торжественную церемонию ее гашения провели в детском технопарке «Кванториум» Севастополя.

Организаторы и финалисты фестиваля «Битвы дронов» стали ее гостями и помощниками. Дрон доставил к столу штемпель, а бионический робот передал подписанные конверты для оформления участникам церемонии.

На марке изображены операторы беспилотных авиационных систем и беспилотные аппараты моделей БВС ВТ-45, БВС ВТ-440 и «Геоскан 801».