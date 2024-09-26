Лицензию на торговлю лекарствами в селах можно будет получить по упрощенной схеме

Правительство РФ продолжает системную работу, направленную на повышение доступности лекарств для жителей сельской местности. В ближайшее время все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населенных пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами.

Раньше возможность отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населенных пунктах, где нет аптек, была только у амбулаторий, фельдшерских пунктов, отделений общей врачебной практики. Снятие таких ограничений позволит повысить доступность лекарств для жителей сельской местности. Людям не придётся ездить в соседние населённые пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе.

Получить лицензию на розничную торговлю лекарствами в сельской местности можно будет по упрощенной схеме. Соответствующий порядок будет утверждён Правительством в ближайшее время.

Постановление подготовлено Кабмином для реализации новых норм федеральных законов «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принятых в августе 2024 года.