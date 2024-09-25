Жил на свете добрый жук

Отношение людей к жукам, согласитесь, куда лучше, чем к тараканам. Если последние вызывают чувство страха и отвращения, то первые — интерес и умиление. Не случайно стихи и песни про жуков исключительно добрые и настраивающие на позитив: «они ведь такие ми-илые!» Вот и севастополец Сергей Арефьев увлекается энтомологией со школьных лет.

Учился он в севастопольской школе №49, где однажды и получил летнее задание по биологии: собрать энтомологическую коллекцию. Тогда С.Арефьев и предположить не мог, что это станет его увлечением на всю жизнь.

Поначалу это всё-таки были не только жуки, а еще бабочки, кузнечики, стрекозы. Юный натуралист находил их во дворе своего дома, в парке Победы, в городских скверах. Повзрослев, стал выезжать в Варнаутскую долину, в Оборонное и Балаклаву. Набравшись опыта, понял, что заниматься всеми насекомыми не получится, поскольку это самая многочисленная группа животных на планете. В итоге С.Арефьев решил сосредоточиться на жуках, иначе говоря, жесткокрылых.

Жуки тоже весьма разнообразны, но большинство видов плохо изучено. Некоторые из описанных видов известны только по находкам из одной-единственной местности или даже по единственному экземпляру.

Правда, еще до того С.Арефьев окончил инженерный факультет СевНТУ с родительским напутствием: «ну зачем тебе эти жуки?» Но, даже получив диплом, вернулся к своим любимцам. Как оказалось, в Крыму до сих пор нет единых списков жуков, вот он и решил заняться составлением такого списка по некоторым семействам.

Идея возникла после того, как лет 10 назад С.Арефьев не смог классифицировать пойманного жука по имеющимся источникам. Сегодня такой список натуралистом уже составлен, но пока не опубликован. На вопрос, почему, отвечает, что хочет дополнить его авторскими фотографиями.

В список уже включены примерно 160 видов усачей. О них и зашла беседа.

— Кто такие, эти усачи?

— Такое название жуки получили из-за длинных усов, которые, как правило, длинее тела в два-три, а иногда в четыре-пять раз. Усачи — одна из самых распространенных групп среди жуков. На Земле их примерно 26 тысяч видов. Этих жуков еще называют дровосеками, поскольку их личинки, как правило, развиваются в древесине. Пример — жуки-корнегрызы, личинки которых развиваются в почве, но используют в качестве корма корни растений.

Второй пример — бронзовки. У этих жуков яркая, с металлическим блеском окраска, а усики состоят из пластин. Этих жуков часто можно видеть сидящими на цветках растений, они могут выступать в роли опылителей.

— А ощупники?

— Это очень мелкие жуки, размером буквально 1-2 мм. Они ведут очень скрытный образ жизни и очень сложны в определении. Именно ими я решить заняться на более профессиональном уровне. Сейчас я определил 40 видов ощупников, среди них есть новые виды для фауны Крыма, обнаруженные мною лично.

Занимаюсь ощупниками буквально только второй год.

— Вы — не биолог, но входите в профессиональное сообщество, это как?

— Я даже член Ростовского отделения Российского энтомологического общества. Дело в том, что когда я туда вступал, в Крыму еще не было своего отделения. Тогда же за меня походатайствовали авторитетные энтомологи. С тех пор я периодически делаю публикации в различных научных изданиях.

— Публикации об открытиях?

— Именно. Мне удалось найти новый для фауны Крыма вид ночной бабочки семейства совки, это совка ирисовая.

Бабочки Крыма считаются хорошо изученными, по ним работают много специалистов, в том числе местных крымских. Тем не менее этот вид долгое время оставался для Крыма не найденным.

— Как же вы ее открыли?

— Случайно, был с другом, который интересуется бабочками. Еще одним соавтором этого открытия мы попросили стать нашего известного ученого, доктора биологических наук энтомолога Константина Ефетова.

— Вернемся к жукам. Какие крымские жуки самые полезные?

— А бесполезных в природе не бывает. Крым отличается большим биоразнообразием, и жуки — это необходимая часть природы. Вы удивитесь, но в Крыму самые нужные жуки — это навозники из семейства пластинчатоусых, они перерабатывают навоз, зарывают продукты переработки в почву, то есть рыхлят и удобряют почву. При этом сами они являются кормом для птиц, ящериц, земноводных. Без них полуостров заполонили бы мухи. Навозники — важное звено пищевой цепочки, способствующие круговороту органики.

Еще есть жуки-могильщики из семейства мертвоедов, которые в буквальном смысле закапывают трупы животных в почву.

— Какой крымский жук — самый крупный, а какой — самый маленький?

— Если считать с челюстями, то настоящий гигант — это жук-олень, его длина может достигать 86-91 мм. Еще один крупномер — большой дубовый усач, 55-65 мм. За ними следует крымская жужелица, длиной до 52 мм.

Самый маленький же относится к семейству перокрылок, его размеры — несколько десятых миллиметра, с десяток таких жучков могут уместиться на кончике булавки.

— Тогда назовите самого красивого.

— Опять же жук-олень! Он крупный, броский, яркий, имеет причудливо-фигурные челюсти. Жужелица прекрасна своим цветом, который может быть от фиолетового до изумрудно (на юго-западе Крыма) и интенсивно-зеленого (на востоке).

— А опасные жуки в Крыму есть?

— Для человека — нет. Есть ксилофаги — разрушители древесины, к коим относятся и усачи. Как правило, они нападают на мертвые деревья, разрушают древесину, перерабатывают и тем самым запускают круговорот питательных веществ в природе.

Есть ядовитые жуки из семейства нарывников, содержащийся в их организме яд называется кантаридин. Из представителей нарывников, в частности, из небезызвестной шпанской мушки, когда-то делали пластыри, мази, присыпки, настойки. В Европе яд нарывников даже применяли в качестве афродизиака.

— Сколько в Крыму и Севастополе краснокнижных жуков и почему они туда попали?

— Красные книги Крыма и Севастополя отличаются, не все крымские краснокнижные жуки включены в севастопольскую Красную книгу, и наоборот.

В Красной книге Севастополя — 21 вид жуков, в Крымской их 42. Не все они находятся на грани исчезновения, но в отношении некоторых существует угроза, эти виды считаются уязвимыми.

Я, к слову, являюсь соавтором статей и заметок, включенных в Красную книгу Севастополя. Например, это заметка про эндемичный вид жука, который называется брахицерус грязный. Вместе с другом нам удалось выявить его популяцию в Севастополе. Вторая публикация — о представителе отряда перепончатокрылых — орехотворке гигантской. Это насекомое близко к осам, мне первому удалось обнаружить ее для Крыма и Севастополя.

— Но о какой угрозе жукам идет речь?

— В значительной степени угроза связана с уничтожением биотопов, где они обитают. Например, в старых дубравах, где есть трухлявые пни. Таким образом существование той же бронзовки великолепной, так или иначе связанное со старыми дубравами, оказывается под угрозой. Угроза возникает в случае расчистки дубравы от старых деревьев и пней, без которых бронзовка не может размножаться. Если вырубить дубраву, скажем, под застройку, этот вид может полностью исчезнуть с данной территории.

— Какие виды жуков для Севастополя самые редкие?

— Многие жуки ведут скрытный образ жизни, потому их трудно выявлять. Скажем, мне ни разу не удалось встретить дровосека узловатоусого. Не исключено, что он уже и не обитает в Крыму.

Еще один редкий жук — усач миара. Он включен в Красную книгу Севастополя, но отсутствует в Красной книге Крыма, при том, что в Севастополе его в последние годы никто не встречал, а последние находки были пару лет назад где-то в районе Аю-Дага.

— Где работают энтомологи?

— Чаще всего в лесах, полях, степях... Как правило, мы уходим в экспедиции, ведем палаточную жизнь. В Крыму интересно везде: одно из самых интересных для энтомологов мест — Ангарский перевал. Иногда ездим на Кавказ.

Каждая экспедиция — это сбор энтомологических коллекций, фотографирование. Всё это позволяет по возвращении домой проводить исследования в лаборатории, которую я устроил прямо у себя в квартире: у меня там есть два микроскопа, фотооборудование, необходимая литература.

— А как к этому всему относятся ваши домашние?

— Да как относятся? Жена — с пониманием, а для дочки это становится увлечением. Как для меня когда-то.