В Азовском море рыбы стало больше

«Многие годы в Азовском море работали крупнотоннажные украинские рыболовные суда, которые буквально выгребали все биоресурсы Азова. Теперь рыбные запасы Азовского моря начинают понемногу восстанавливаться. Первые результаты говорят об активном нересте таких видов, как тюлька и хамса, также отмечено увеличение популяции пеленгаса. <...> Также наблюдается появление молоди Азовского калкана, что может свидетельствовать о благополучном нересте этого вида», — сказал Н.Лукяненко.

По его словам, правительство Запорожской области уделяет особое внимание восстановлению рыбного хозяйства региона. Так, управление водного хозяйства разработало проект нормативно-правового акта по предоставлению субсидий на возмещения части затрат организациям рыбохозяйственного комплекса, которые занимаются ловом в акватории Азовского моря.

Н.Лукяненко добавил, что продолжаются работы и по расчистке рек. До конца года будут расчищены участки рек Малый Утлюк в пгт Акимовка, Обиточная в черте населенного пункта Приморск и Домузла в поселке городского типа Приазовское. «На следующий год планируется продолжить подобные водохозяйственные мероприятия. Удаление растительности в водных объектах способствует поддержанию проточности водоемов и создает благоприятные условия для пресноводных рыб», — заключил он.

Субсидии рыболовным предприятиям

В среду, 25 сентября, в Правительстве РФ сообщили, что будет выделено 234,1 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом предприятия обязаны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года. Субсидии получат рыболовецкие организации и рыбоводные хозяйства, работающие в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, Краснодарском крае, Запорожской и Херсонской областях, а также Севастополе.