Протяженность тоннеля на Пожарова — 317 метров

Изначально протяженность тоннеля, который планируют построить на пересечении улиц Генерала Петрова и Пожарова, составляла 250 метров. Между тем, в Акте государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) указано 317 метров.

Из акта также следует, что тоннель будет уложен на глубине 18,6 метров, в состав работ включены тоннельный переход, притоннельные здания, реконструкция участка дороги от улицы Очаковцев до улицы Пожарова, переустройство инженерных сетей. Прокладку предполагается вести закрытым (210 метров) и открытым (27 метров) способами. Основная часть проходки будет осуществляться горным способом.Во избежание попадания воды, тоннель гидроизолируют.

Внутри проложат сети электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, а также системы связи и оповещения, вентиляцию, автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУД), автоматизацию и диспетчеризацию, систему мониторинга и управления инженерными системами, пожарную сигнализацию.

Движение по тоннельному переходу будет осуществляться по двум полосам движения , каждая по 3,75 метра шириной, две полосы безопасности, шириной по 0,75 метра создадут для пешеходного движения.В состав объекта войдет площадка с диспетчерским пунктом, дизельной электростанцией и парковкой на 10 автомобилей.

На участке дороги в 395 метров по улице Пожарова и на Стрелецком спуске будет проведена реконструкция дороги, там проложат тротуары (2,25 м шириной) и обустроят автобусные остановки. Еще один реконструируемый участок будет на улице Карантинной.

Проектом предусмотрено устройство ливнеоотводов с проезжей части, за счет продольных и поперечных уклонов. Планируется устройство сетей водоснабжения и водоотведения, переустройство подземных и надземных сетей газораспределения, кабельной сети, контактной сети, переукладка и новая прокладка тепловых сетей.

Предполагается строительство новой сети дождевой канализации с устройством дождеприемных колодцев и веток, смотровых колодцев и главного коллектора, который расположится под проезжей частью проектируемых улиц.

В проект включено переустройство линий наружного освещения и устройство новых светофорных объектов. Последние установят на ул. Генерала Петрова — ул. Новороссийская, ул. Карантинная — ул. Пожарова — ул. Стрелецкий спуск, ул. Пожарова — ул. Загородная балка — ул. Пионерская.