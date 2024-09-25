Приглашают играть в настольные игры

Поиграть в настольные игры зовут вечером 26 сентября в кафе «PROзавтрак» на ул.Руднева, 41. «ИТ ПАРК РУС» в проводит второй тематический вечер известных во всем мире настольных ирг, а также тех, что разработал Сергей Голубкин — основатель и директор издательства настольных игр «Геменот».

С правилами игровых хитов «Perfect Shot» и «Шарлатаны», а также авторскими играми «Пираты семи морей», «Али -Баба» и «Башня дракона» участников познакомит сам С.Голубкин. Каждая игра рассчитана на 2-4 участника, время одной партии — 30-45 минут.

Все они погружают игроков в мир приключений, из-за чего само мероприятие получило название «Игротека приключений».

Организаторы утверждают, что настольные игры развивают логическое и стратегическое мышление, лидерские качества, умение работать в команде, общаться и договариваться. Настольные игры можно сравнить с шахматными партиями, когда каждый ход просчитывается, с учетом последующих.

Играть в настольные игры могут дети со школьного возраста. В большинстве случаев, можно играть командой, состоящей, например, из членов одной семьи.

«Мы создаем атмосферу для всестороннего досуга. Это не только хороший вид отдыха от технической работы, но и возможность параллельно с развлечением развивать необходимые ИТ-специалистам навыки, — рассказал «Севастопольской газете» генеральный директор «ИТ ПАРК РУС» Владислав Мещеряков.

По его словам, такая игротека проводится в Севастополе не впервые, вовлекая, как школьников, так и взрослых. Организаторы приглашают принять участие в игротеке всех желающих, независимо от возраста и рода занятий. Участие в игротеке совершенно бесплатное.