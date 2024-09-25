Новое заксобрание

В результате выборов 6-8 сентября в составе Законодательного собрания Севастополя III созыва оказались представители четырех партий. Абсолютное большинство получила «Единая Россия» — у нее 20 мандатов: 12 — по партийному списку и 8 — по одномандатным избирательным округам. На втором месте партия «Новые Люди» — два кандидата проходят по партийному списку от этой партии в городской парламент. По одному «утешительному» мандату достались ЛДПР и КПРФ. В прошлом составе у них было по три депутата.

Средний возраст новых членов городского парламента — 46 лет. Самому молодому — 31 год, самому зрелому — 77 лет. Из 24 — только четыре депутата — женщины, шесть — участники СВО. У 14 человек это первый срок в заксобрании.

Расскажем о каждом депутате, расположив их в алфавитном порядке. Информация подготовлена на основе данных Севгоризбиркома.

Вячеслав Аксенов — 66 лет. Прошел в заксобрание по одномандатному округу №6. Член партии «Единая Россия». Это его третий депутатский срок. В Законодательном собрании второго созыва он был председателем постоянной комиссии по бюджету. Согласно данным Севгоризбиркома, общая сумма его доходов за 2023 год — порядка 4,3 миллиона рублей. Он имеет квартиру в Севастополе площадью 94,1 кв.м и легковой автомобиль Renault 2017 года выпуска.

Максим Виноградов — 40 лет, представитель партии «Новые люди», уроженец Севастополя. Работает старшим методистом в ГБУ «Севастопольская станция юных техников». Общая сумма доходов — 1,383 млн рублей, имеет 8,8 сотки в Севастополе, четвертую часть в жилом доме и четверть автомобиля Volkswagen (2019 г.)

Инна Гончарова — 55 лет, избралась по списку «Единой России». Руководитель региональной общественной приемной Д.Медведева в Севастополе и руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», но считается самозанятой. Общая сумма доходов — 1,5 млн рублей. Владеет земельным участком в четыре сотки и четырьмя квартирами в Краснодарском крае и Севастополе.

Максим Дроздов — 42 года, военнослужащий, участник СВО с позывным «Индус», член партии «Единая Россия», избрался по ее списку. Проживает в садовом товариществе в Феодосии, сам из ДНР. Согласно представленной декларации, общая сумма доходов за 2023 год 417 тысяч рублей. Имущества не имеет.

Илья Журавлев — 55 лет, депутат всех трех созывов, вице-спикер севастопольского парламента II созыва, председатель регионального отделения ЛДПР. Общая сумма доходов — 3,8 млн рублей. Он владеет шестью земельными участками, жилыми домами в Тверской области и Севастополе; двумя «Мерседесами» 2017 г. и 2009 г., мотоциклом BMW (2021 г.) и мотоциклом «Хонда» (2004 г.).

Алексей Жучков — 51 год. Член партии «Единая Россия», военнослужащий ФКУ «Управление Черноморского флота», участник СВО. В парламент прошел по партийному списку. Общая сумма доходов — 1,4 млн рублей. Имущества нет.

Василий Зубенко — 63 года. Депутат фракции партии «Единая Россия», председатель постоянного комитета по законодательству и госстроительству заксобрания II созыва. Участник СВО. Прошел в Законодательное собрание по одномандатному округу №2. Общая сумма доходов — 4,4 млн рублей. Движимого и недвижимого имущества не имеет.

Вячеслав Камзолов — 53 года. Дважды депутат, председатель постоянного комитета по городскому хозяйству заксобрания II созыва. Член партии «Единая Россия». Баллотировался по партийному списку. Общая сумма его доходов за прошлый год — 3,7 млн рублей. Имеет земельный участок в Севастополе размером в 6 соток, жилой дом 235 кв.м, автомобиль BMW (2016 г.).

Наталья Кирюхина — 49 лет. Нотариус нотариального округа Севастополя, член партии «Единая Россия», член Общественной палаты Российской Федерации от города Севастополя. Избиралась по партийному списку ЕР. Самый состоятельный депутат. Общая сумма ее доходов за 2023 год — 11,77 млн рублей. Имеет земельный участок 5,8 сотки, четыре квартиры в Севастополе и садовый дом.

Сергей Колбин — 55 лет. Член партии «Единая Россия», бывший командир «Беркута». Избрался в заксобрание по округу №7. Пять лет назад также избрался по этому округу, но стал сенатором. Общая сумма доходов за прошлый год — 7 млн рублей. Имеет земельный участок и квартиру в Севастополе, легковые автомобили Land Rover (2007 г.), Ford (2013 г.); прицепы MZSA (2016 г.) и ITA (2013 г.).

Денис Кондратьев — 31 год. Самый молодой депутат заксобрания. Избирался по списку «Единой России». Директор ГБУ «Молодежный центр». Общая сумма его доходов в прошлом году составила 1,9 млн рублей. Он владеет земельным участком, двумя квартирами в Севастополе и Крыму, третьей частью автомобиля Volkswagen (2015 г.).

Андрей Коситченков — 47 лет. Главный врач Первой горбольницы. Член партии «Единая Россия», избирался по ее списку. В прошлом году заработал 3,5 млн рублей. Имеет земельный участок в Севастополе площадью около 10 соток, автомобиль Honda (2013 г.)

Наталья Крисюк — 41 год. Член партии «Новые люди». Родилась в Калуге. Работает в государственном казенном учреждении «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» в должности специалиста по социальной работе отделения срочного социального обслуживания и оказания денежной помощи. Общая сумма доходов за прошлый год составила 410 тысяч рублей. Владеет половиной квартиры в Костромской области площадью в 61.70 кв.м.

Александр Кулагин — 53 года. Избирался по списку партии «Единая Россия» по одномандатному округу №8. Сейчас заместитель губернатора Севастополя, отвечающий в правительстве города за социальное обслуживание и здравоохранение. Его доход за прошлый год составил 7,5 млн рублей. Имущества не имеет.

Роман Кулаков — 35 лет. Военнослужащий, участник СВО, замкомандира батальона, Герой России, единоросс. Выбран депутатом по избирательному одномандатному округу №5. Общая сумма его доходов составила 2,5 млн рублей. Имеет квартиру в Краснодарском крае и автомобиль KIA (2014 г.).

Сергей Лисейцев — 52 года. Коммерческий директор ООО «Добрыня-Дар», депутат засобрания II созыва, единоросс, многодетный отец. Общая сумма его доходов — 10,5 млн рублей. Владеет земельными участками в Крыму и Севастополе, жилым домом и квартирой, а также нежилыми помещениями: баней, гаражом.

Лариса Мельник — 62 года. Руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт». Доход Л.Мельник в прошлом году составил 1,1 млн рублей. Имущества не имеет. Прошла в заксобрание по списку ЕР и делегирована партией на должность сенатора в Совет Федерации РФ на место Сергея Колбина. Ее место в заксобрании должно достаться 39-летнему Александру Брыжаку.

Владимир Немцев — 53 года. Был председателем заксобрания прошлого созыва и снова выдвинут партией «Единая Россия» на этот пост. Избрался по одномандатному округу №4. В прошлом году его доход составил 7,4 млн рублей. Он имеет земельный участок — 10 соток, жилой дом, 298,5 кв.м, три квартиры в Севастополе и одну в Санкт-Петербурге; различные нежилые помещения.

Василий Пархоменко — 77 лет. Самый возрастной депутат заксобрания трех созывов, а ранее — и горсовета. Родился в Севастополе. Несменный руководитель регионального отделения КПРФ в Севастополе. В предыдущем созыве был заместителем спикера городского парламента. Общая сумма его доходов составила 5,36 млн рублей. Имеет квартиру.

Константин Пирогов — 41 год. Уроженец Красноярского края. Генеральный директор АО «Севастопольстройпроект». Член партии «Единая Россия», избирался по партийному списку. За прошлый год показал доход в 2,1 млн рублей, в собственности имеет нежилое помещение.

Михаил Сухенко — 35 лет. Военнослужащий ФКУ «Управление Черноморского флота», участник СВО, единоросс, избрался по партийному списку. В прошлом году заработал 1,14 млн рублей. Имеет в Севастополе квартиру и автомобиль KIA (2021 г.).

Павел Харламов — 39 лет. Был депутатом и прошлой каденции — доизбирался по Балаклаве вместо Татьяны Лобач, ставшей депутатом Госдумы. Зимой 2024 года объявил, что подписал контракт с МО и ушел на СВО. Член партии «Единая Россия». И в этот раз избран по избирательному округу №1. В прошлом году получил доход в размере 180 тысяч рублей. Место работы — ООО «Фреш». Имущества не имеет.

Елизавета Цокур — 35 лет. Замдиректора Дирекции международного сотрудничества СевГУ. Член партии «Единая Россия», избиралась по ее списку. Доход за 2023 год — 1,5 млн рублей. Владеет автомобилем Citroen (2011 г.), квартирой в Севастополе 66,2 кв.м и земельным участком.

Алексей Ярусов — 50 лет. 10 лет был главой Гагаринского муниципального округа. Член партии «Единая Россия». Прошел в состав нового Законодательного собрания по одномандатному округу №3. Многодетный отец. В прошлом году отчитался за получение дохода в размере 1,4 млн рублей. В Севастополе владеет двумя квартирами.