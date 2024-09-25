На базе горбольницы №4 создадут университетскую клинику

Идею организовать таковую на базе 4-й городской больницы, с целью дальнейшего развития в СевГУ медицинского образования обсудили губернатор Михаил Развожаев и ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.

Речь идет об обучении студентов про программам фундаментальной медицины и здоровьесбережения.

В этом году в СевГУ уже второй раз набрали студентов на медицинские специальности, в том числе в формате целевого набора, с перспективой подготовки медицинских кадров для медучреждений города.

«Все вопросы по поддержке стратегии развития университета обязательно будем прорабатывать — дам поручения своим коллегам", – сказал М.Развожаев, пообещав на ближайшем заседании Наблюдательного совета в более широком формате вернуться к обсуждению пошагового плана.