Кабмин РФ поддержит рыбодобывающие компании в Черном и Азовском морях

Правительство РФ выделит 234,1 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Из этой суммы для помощи рыбакам Севастополя будет выделено больше 174 млн.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина: «С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию)».

В кабмине отметили, что размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом предприятия обязаны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

Субсидии получат рыболовецкие организации и рыбоводные хозяйства, работающие в Донецкой Народной Республике, Республике Крым, Краснодарском крае, Запорожской и Херсонской областях. Севастопольскому рыбохозяйственному комплексу будет выделено из этой субсидии больше 174 млн рублей.

«Сейчас мы готовимся к подписанию соглашения о субсидии с Росрыболовством. После этого на заседании правительства Севастополя будет принят порядок, и мы сможем начать перечислять поддержку нашим рыбакам», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.