Будут ремонтировать 211 приквартальных дорог

После утверждения, документ передадут на баланс государственного учреждения «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры». Перечень включает 211 внутриквартальных дорог общей протяженностью 94,4 км. Речь идет о подъездах к садовым товарищества (СНТ) и к частному сектору.

В нормативном состоянии сейчас находятся примерно 10% таких дорог, потому следует провести их ремонт и в дальнейшем содержать. Больше всего работ придется на Балаклавский район. За ним идет Нахимовский, Гагаринский. Меньше всего таких дорог в Ленинском районе.

По словам руководителя гортранса Станислава Таматаева, уже в октябре предполагается рассмотреть на заседании рабочей группы приоритетность в проведении ремонта этих дорог. Основными критериями являются интенсивность движения, технико-эксплуатационное состояние, влияющее на безопасность, наличие поблизости социально-значимых объектов, а также количество проживающих в СНТ и частном секторе.

Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».