Автора фотографий с антироссийскими лозунгами задержали

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю в одном из украинских националистических телеграм-каналов выявили фотографии с антироссийскими лозунгами на фоне узнаваемых мест Севастополя. В кратчайшие сроки оперативники установили личность фотографа и при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии задержали ее. Автором провокационных фотоснимков оказалась 55-летняя местная жительница, работающая в одном из государственных медицинских учреждений.

Женщине вручено официальное предостережение о недопустимости осуществления экстремистской и террористической деятельности, а также иных действий, создающих условия для совершения преступлений и правонарушений, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.