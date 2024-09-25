26 сентября отключат газ

Из-за плановых работ на газораспределительной станции ГРС-1 Черноморнефтегаза будет отключено газоснабжение в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском районах, а также городской части Нахимовского района Севастополя.

Как сообщила пресс-служба ПАО «Севастопольгаз», в четверг, 26 сентября, с 7 утра до 20 часов вечера будут проводиться ремонтные работы на ГРС-1, поэтому будет отключено газоснабжение объектов промышленности и жилых домов по адресам: ул.Т. Шевченко, 49 (все корпуса); ул.А.Маринеско, 1-А (все корпуса); Камышовое шоссе, 37-Б (все корпуса); ул.Комбрига Потапова; ул. Романтиков; ул. Марсовая; ул. Липранди; ул.Делегарда; ул.Славянская; ул.Океанская; ул.Олимпийская; ул.Генуэзская; ул.Штилевая; ул.Митридатская; ул.Ольгинская; ул.Аллея Астапова; ул.Рыбальченко; ул.Босфорская; ул.Киммерийская; ул.Сиреневая; ул.Византийская; ул.Сарматская; ул.Греческая; ул.Скифская; ул.Георгиевская; ул.Сосновая; пр.Лавандовый; пр.Вербеновый; пр.Святославский; пр.Розовый; пр.Страбонов; пр.Сиреневый; пер.Хризантем; пер.Херсонесский; пер.Зеленый; Парижский бульвар; Гераклейский бульвар; Фиолентовское шоссе, дома с 1 по 21 (нечетная сторона).

Работы по возобновлению газоснабжения в многоквартирных домах будут проходить поэтапно 27 сентября.