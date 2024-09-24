В Херсонесе обсуждают мир первобытного человека

В Херсонесе проходит первая Всероссийская научная конференция «Мир первобытного человека: современные исследования и проблемы сохранения памятников первобытной эпохи», организованная совместно с музеем-заповедником «Каменная Могила». Об этом сообщает пресс-служба Музея – заповедника «Херсонес Таврический».

Конференция начала свою работу с 23 и продлится до 27 сентября, ее впервые проводят Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Историко-археологический музей-заповедник «Каменная Могила».

В конференции принимают участие 29 исследователей из ведущих учреждений науки, образования и культуры России. В программе – выступления пяти докторов и девяти кандидатов исторических наук. Результаты работы также представят независимые эксперты, в том числе Эргюн Лафлы – профессор классической археологии Университета Докуз Эйлюль в турецком Измире. Всего в программе заявлено 20 докладов, которые заслушают 24 и 25 сентября на главной дискуссионной площадке на территории Херсонеса – в шатре в Саду миниатюр.

Научные доклады, в основном, -посвящены изучению памятников первобытной культуры и наскальной живописи, распространением опыта сохранения и музеефикации объектов археологического наследия столь ранних эпох.