Установлено пять новых карантинных зон по амброзии и повилике

В сентябре 2024 года по результатам мониторинга под карантин включено 8,4 тысяч га территории шести муниципалитетов Республики Крым.

Карантинные зоны установлены по амброзии полыннолистной и повилике полевой в сельских поселениях: Кольцовское, Добродушинское, Суворовское, Воробьевское, Ромашкинское и в Сакском районе, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Управлением разработаны и утверждены программы локализации очагов карантинных объектов и ликвидации их популяции, направлены соответствующие письма в адрес собственников (пользователей) земельных участков, в том числе, администрациям муниципальных образований.

Справка

Повилика — карантинный сорняк, растение паразит. Не имея корней, она прикрепляется к растению присосками, беспощадно на них паразитируя. Повилика не капризна в отношении выбора жертвы и может поселиться на любой садовой и огородной культуре.

Стебель сорняка — это нить желтого, желто-розового или желто-зеленого цвета, обвивающая стебли, листья растения, которое оно оккупирует. Отсасывая воду, повилика вызывает нарушение обмена веществ у растений-хозяев, ослабляет и задерживает их рост и развитие. Быстро разрастаясь, паразит охватывает целые массивы восприимчивой культуры, нередко вызывая гибель пораженных растений. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плохо сохнут, плесневеют, теряют питательность, могут вызвать заболевания животных, а иногда и гибель.

Растение ядовито. Повилика служит также переносчиком вирусных болезней растений.

Размножается семенами. Плодовитость одного растения повилики составляет до 20 тысяч семян. Их жизнеспособность в почве сохраняется до 10 лет.

Обратите внимание, что взрослое растение повилики практически не уничтожаемо. Будучи оторваны от растения-хозяина и попав на землю, стебли снова захватывают соседние растения и развиваются в новые побеги.

Амброзия полыннолистная причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает культурные растения. Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества (в среднем в два раза больше, чем зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. На засоренных амброзией полях резко падает производительность сельскохозяйственной техники, ухудшается качество полевых работ и затрудняется уборка урожая. На лугах и пастбищах сорняк, вытесняя злаково-бобовые травы, резко снижает кормовые качества сена, так как скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных масел.

В период цветения амброзия является сильным аллергеном. Растение выделяет ряд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления. Пыльца амброзии разносится с ветром на десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В период цветения амброзии у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергическое заболевание — амброзийный поллиноз: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых случаях — отек легких. Аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии. Они могут вызывать у людей дерматиты.