Урологию Первой горбольницы отремонтируют до конца 2024 года

На сайте госзакупок опубликована информация о заключении контракта на выполнение работ по капитальному ремонту урологического корпуса Городской больницы №1 им.Пирогова.

Стоимость контракта — 77,3 млн рублей, срок исполнения — 28 декабря 2024 года, заказчик — ГКУ «Единая дирекция капитального строительства», подрядчик — ООО «Риф».

В контракт включены закупка оборудования и техники, работы по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работы по сохранению объектов культурного наследия.

Документ также содержит условие об авансировании работ в размере 50%, что составляет 38,7 млн рублей.