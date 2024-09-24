Трассу «Новороссия» расширяют до четырех полос

Речь идет о переводе в четырехполосное исполнение участков 121-131 км, 135-156 км, 156-162 км дороги Р-280.

Трассу «Новороссия» на территории ДНР расширяют с осени 2023 года. За это время на всех трех ее участках специалисты полностью завершили снятие почвенно-растительного слоя и фрезерование существующего покрытия, а также выполнили устройство земляного полотна и рабочего слоя. В настоящий момент уложено более 60% асфальта. Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Задействовано более 500 человек и 300 единиц техники.

«Работы по модернизации участков альтернативного маршрута в Крым ведутся с опережением графика — необходимо как можно раньше обеспечить комфорт и безопасность для всех пользователей дорог. Уже в следующем месяце мы планируем открыть движение по первым 10 км дороги от границы с Ростовской областью до города Новоазовск», — рассказал о ходе работ на объекте начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.