Пожилую женщину задержали за убийство двух внуков в Иркутске 25 лет назад

Задержана в Симферополе и доставлена в Приангарье пенсионерка, находившаяся в розыске с 1999 года по делу об убийстве двух внуков в Иркутске, сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

«В отдел полиции в Симферополе с заявлением о восстановлении паспорта обратилась 77-летняя женщина. Полицейские выяснили, что гражданка с такими же анкетными данными с 1999 года находилась в розыске за убийство своих внуков. В связи с новыми обстоятельствами была назначена и проведена генетическая экспертиза. По результатам экспертизы установлено, что заявительница и разыскиваемая женщина один и тот же человек. Следователем СК России женщина задержана, она доставлена в город Иркутск. По ходатайству следственных органов судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК ТАСС.

Отмечается, что возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1999 году по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних с особой жестокостью).

По данным пресс-службы, в сентябре 1999 года в квартире дома по улице Трилиссера в Иркутске были обнаружены тела двух детей. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к убийству бабушки малолетних. От органов предварительного расследования женщина тогда скрылась и была объявлена в розыск.