Талантливую молодежь поддержат деньгами

Постановление принято 23 сентября. Выплачивать ежемесячные стипендии будут весь учебный год — с 1 сентября по 31 мая. Они присуждены 15 школьникам, 10 учащимся колледжей, 15 — студентам вузов, 17 учащимся, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования. Еще трое стипендиатов — участники творческих коллективов «Калейдоскоп» и «Калинка» Дворца детского и юношеского творчества, а также образцового хореографического ансамбля школы №22 «Черноморочка».