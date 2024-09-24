На Фиоленте дорожники начали работу над ошибками

О раздавленных цоколях сообщили в соцсетях жители Севастополя, пожаловавшись на нерадивых строителей, которые столь неаккуратно укладывали асфальт на тротуарах.

— Одно лечим, другое калечим, — прокомментировал в понедельник, 23 сентября, ситуацию губернатор, указав на явный брак в работе подрядчика своему заместителю Павлу Иено, и распорядился срочно исправить.

Уже на следующий день П.Иено отчитался в соцсетях о заседании еженедельного штаба по дорожному строительству, на котором обсудил с подрядчиками дорожную инфраструктуру на Монастырском и Фиолентовском шоссе.

«По поручению губернатора подрядчик оперативно приступил к устранению дефектов на уличных фонарных столбах, которые пострадали при укладке асфальта на тротуаре», — отчитался П.Иено.

На фотографиях, опубликованных им, видно, что дорожники выполняют ливневый сток. Что Фиолент «плывет» после ливня, также жаловались севастопольцы в соцсетях.