Межрегиональный фестиваль юных изобретателей соберет 600 участников

В Севастополе пройдет межрегиональный фестиваль юных изобретателей Столь масштабный межрегиональный фестиваль юных изобретателей пройдет в Севастополе впервые и соберет 600 участников из разных регионов России.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор Малой академии наук в Севастополе Сергей Пасеин. По его словам, забойщиком и организатором мероприятия как раз и являются Малая академия наук и департамент образования.

По его словам, больше тысячи человек станут зрителями фестиваля, который обещает быть очень насыщенным и зрелищным.

В рамках фестиваля состоится ХХ открытый региональный робототехнический турнир SevRoboFest, «Большая семейная игра» — Межрегиональный чемпионат по компьютерным играм для всей семьи, Межрегиональный конкурс по моделированию городской среды, Межрегиональные соревнования по подводной робототехнике ХакатоноМАНиЯ, Межрегиональный турнир по Фиджитал-футболу, Ярмарка идей.

Для участников и зрителей обещают организовать увлекательные мастер-классы по робототехнике, интересные экскурсии, занимательные конкурсы, где участники смогут проявить свои таланты в робототехнике, программировании, моделировании и инженерном творчестве.

Фестиваль пройдет 28 и 29 сентября на базе севастопольской школы «Экотех».

«Испытайте, на что способен ваш робот!», — призывают организаторы фестиваля.