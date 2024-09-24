Кинофорум «Глобальные ценности» пройдет в четвертый раз

На кинофоруме «Глобальные ценности» в Севастополе поднимут темы патриотизма, семейных ценностей и многополярного мира.

Мероприятия кинофорума пройдут 26-29 сентября в севастопольском кинотеатре «Россия» и в театре им.Луначарского, фестиваль объединит молодых кинематографистов из 11 стран: России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Индии, Уганды, Ирана, Сенегала и Южной Кореи. Организаторы — компания «Иннопрактика» и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют».

27 и 28 сентября в кинотеатре «Россия» покажут 13 короткометражных фильмов, темы которых — антиглобализм, защита традиций, национальная идентичность, профессиональный долг, патриотизм и т.д. Кроме них, в программу включили полнометражных фильмов «У самого Белого моря» и «Вакантна жизнь шеф-повара».

Зрителям предложат принять участие в дискуссии на темы «Традиции моей страны», «С семьи начинается родина», «Моя борьба», «Мой путь». Желающие также смогут поучаствовать в творческих встречах с актерами Александром Обласовым и Никитой Манцем, сыгравших в просмотренных полнометражных фильмах.

В рамках форума также запланирован спецпоказ фильма «Коридор Бессмертия» режиссера Федора Попова, созданного творческой студией «Стелла», а актер Артем Алексеев, исполнивший главную роль, ответит на вопросы зрителей во время творческой встречи.

Есть в программе фестиваля и мультфильмы. Их будут демонстрировать для зрителей от шести лет 28 сентября с 10.00 до 11.30 в кинотеатре «Россия»

Музыкально оформлять фестивальные мероприятия будет народный ансамбль «Матрена Арт».