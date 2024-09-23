В Крыму вынесен приговор украинскому шпиону

Гражданин Украины, сообщавший украинским спецслужбамсведения о зенитно-ракетных подразделениях ВС России на территории Запорожской области, приговорен к 14 годам лишения свободы.

Как сообщила пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, приговор был вынесен 19 сентября 2024 года Запорожским областным судом в Верховном суде Республики Крым. Гражданин Украины Михаил Сухачев признан виновным в шпионаже. Установлено, что он собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.