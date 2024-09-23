В Крыму ловят рыбу на экспорт

Крымские рыбаки с начала года экспортируют выловленную в Черном море у берегов полуострова рыбу в Белоруссию, Сирию и Турцию, несмотря на ограничение вылова в связи с проведением специальной военной операции (СВО), сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

В марте текущего года появилась информация о снижении объема промысла с февраля 2022 года из-за ограничения судоходства, связанного с проведением СВО и закрытия основных районов промысла. Так, в 2022 году объемы добычи составляли 7,1 тысяч тонн, а в 2023 году — уже 5,9 тысяч тонн.

«Рыбная продукция экспортировалась [в первом полугодии 2024 года] в Турцию, Белоруссию, Сирию. По оперативным данным таможенной статистики экспорт рыбной продукции за первое полугодие 2024 года составил 39,91 тонны на общую сумму 94,32 тысяч долларов», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном заместителем министра сельского хозяйства республики Мариной Дорошенко.

Основными промысловыми видами рыб в Азовском и Черном морях являются бычки, тюлька, хамса, кефаль, пиленгас, сельдь, ставрида и камбала-калкан. За восемь месяцев 2024 года в Азовском и Черном морях было выловлено 3,6 тысяч тонн, из них в Черном — 1,4 тысяч тонн, в Азовском — 2,2 тысяч тонн. Квоты добычи для осуществления промышленного рыболовства в 2023–2024 гг. не выделялись — также в связи с СВО. Промышленное рыболовство в регионе осуществляется по заявительному принципу.

На сайте Южного таможенного управления отсутствуют данные о внешней торговле субъектов ЮФО за 2022–2023 гг. По данным Минсельхоза, в регионе 212 рыбодобывающих предприятий, на оснащении которых 140 судов, из них три — крупнотоннажных и 137 — маломерный флот.

О рыболовецком флоте

В Министерстве промышленной политики Республики Крым ТАСС сообщили, что по итогам 2023–2024 гг. судостроительные и судоремонтные предприятия Республики Крым сферы координации Минпрома Крыма строительство судов для вылова рыбы не осуществляли.

«Однако, при наличии заказчика и соответствующего финансирования предприятия готовы исполнять заказы по строительству судов рыболовецкой и рыбоперерабатывающей продукции доковым весом от 1 000 до 1 200 тонн, длиной 95 метров. К ним относятся как малые рыболовецкие лодки, так и большие суда для промысла в открытом море», — говорится в ответе на запрос, подписанном министром промышленной политики Крыма Анушаваном Агаджаняном.

В регионе расположены три судостроительных и судоремонтных предприятия: ООО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» и АО «Судостроительный завод «Море», ООО «Керченская морская верфь «Фрегат». На сегодняшний день портфель заказов на некоторых предприятиях сформирован до 2025 года. На судостроительных предприятиях Республики Крым трудятся порядка пяти тысяч человек.