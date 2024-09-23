Уставной фонд Севастопольгаза увеличили до 106 млн рублей

Увеличение уставного фонда ГУП «Севастопольгаз» произошло за счет недвижимого имущества, которое передали и закрепили за предприятием согласно распоряжения департамента по имущественным и земельным отношениям.

Информацию озвучили 23 сентября на заседании правительства Севастополя.

Предприятием введены в эксплуатацию и поставлены на баланс объекты капитального строительства на сумму 105 млн рублей. Построенные сети отнесли на баланс предприятия и включили в его уставной фонд. Таким образом, размер уставного фонда ГУПа достигнет 106 млн рублей.