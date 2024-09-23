Раздавленные цоколи фонарей на Фиоленте восстановят за счет строителей

Цоколи фонарных столбов на Фиоленте, которые оказались раздавлены в результате неаккуратного асфальтирования тротуаров, приказано восстановить за счет подрядчика.

На этот факт 23 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание своего заместителя Павла Иено со словами: «Одно лечим, другое калечим».

Тот объяснил, что корпуса оснований фонарей были раздавлены катками, назвал это рабочим процессом и обещал, что ситуация будет исправлена.

— Не за наш счет пусть будут эти рабочие процессы, а за счет того, кто там так работает, — прокомментировал М.Развожаев.

Напомним, что при прокладке тротуаров на Фиоленте был поврежден и Горбатый мост.

Тротуары с велодорожками на Фиоленте делают два подрядчика. «Дорожник» за 272,7 млн прокладывает их от Фиолентовского кольца до мыса Фиолент — длина участка 11 км. Именно здесь повреждены цоколи фонарей. А подряд на 171,3 млн рублей достался фирме «Севдорстрой». Ее фронт работ — пять километров от мыса Фиолент до 5-го км Балаклавского шоссе по Монастырскому шоссе.